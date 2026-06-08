バイドゥは6月5日、「"シチュエーション別"お兄ちゃんにしたい有名人TOP10」を発表した。調査は2026年5月22日〜5月25日、同社が提供するアプリ「Simeji」ユーザーで16〜29歳の男女3,297名を対象にインターネットで行われた。Z世代が選ぶ!!「お兄ちゃんにしたい有名人」今回のランキングでは「妹・弟をめちゃくちゃ甘やかしてくれそうな兄にしたい有名人」「夜に『コンビニ行くけど何かいる?』と聞いてくれそうな"兄"っぽい有名人」