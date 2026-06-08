エム・ピー・ソリューションは6月4日、「クレジットカードのタッチ決済利用」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年4月15日〜4月23日、東京都在住20歳〜69歳男女500人を対象にインターネットで行われた。○QRコード決済の利用が38.3%事前調査として、20代〜60代の男女2,000人に「普段1,000円程度の買い物で最もよく利用している決済手段」を尋ねた。QRコード決済の利用者が最も多く38.3%。次いで現金が22.1%、クレ