女子ゴルフの今季メジャー第２戦「全米女子オープン」最終日（７日＝日本時間８日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラＣＣ＝パー７１）、１８位から出た渋野日向子（サントリー）は１バーディー、１ボギーの７１で回り、通算イーブンパーで１７位となった。渋野は７番までパーを重ね、８番でバーディーを奪取。しかし後半に一つ落とした。中継局のインタビューに対し、「チャンスが比較的、今日は多かった中