米ロサンゼルスを拠点に活動する１６歳の女性ドラマー、ＹＯＹＯＫＡが１０月３日に米メリーランド州で開催される大型音楽フェス「ＰｏｗｅｒｔｏｔｈｅＰｅｏｐｌｅＦｅｓｔｉｖａｌ」への出演を決めた。しかも参加するのは、映画「スクール・オブ・ロック」でおなじみの俳優兼ロックシンガー、ジャック・ブラック率いるスペシャルバンドだ。「スクール・オブ・ロック」は、落ちこぼれロッカーが子どもたちにロック魂