肝付町教育委員会によりますと、県内に津波注意報が発表されたことを受け、内之浦小学校と内之浦中学校、岸良学園は避難所などへ避難する予定だということです。 与論町の茶花小学校は、高台にある与論高校の体育館に避難しています。 ・ ・ ・