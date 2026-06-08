フィリピン付近で発生したマグニチュード8.2の地震で、気象庁は午前10時半から開いている会見の中で、「フィリピンのダバオで0.5mの津波が観測された」と発表しました。現在確認されている津波は、今のところフィリピンだけとしています。 ダバオは、フィリピン南部・ミンダナオ島の都市です。 この地震で、日本の太平洋側を中心に、沖縄から関東までの広い範囲で津波注意報が発表されています。 ・ ・ ・