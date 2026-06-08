元モーニング娘。メンバーで、タレントの辻希美さんが、2026年6月2日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【コストコ衝動買い】母娘で大騒ぎしながらソフトクリーム作ってみたら、希空が大活躍でした」と題して、ソフトクリームを家で手作りする様子を公開した。「希空が大活躍でした」辻さんは今回、コストコで購入したソフトクリームメーカーを使って、自宅でソフトクリームを手作りすることに。開封されたソフトクリームメーカー