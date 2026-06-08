名作『銀牙伝説シリーズ』のスピンオフギャグ漫画『銀牙伝説外伝！番犬ジョン』。 本作の主人公であるシェパード犬の「ジョン」は、第1話から強烈な個性を発揮し、多くの読者の心を掴んでいます。 今回は、そんなジョンの「高すぎるプライド」と「それに伴わないポンコツ行動」という、ギャップ萌え必至のキャラクター性を深掘りして解説します！ 自称「最も賢く勇敢」！エリート意識の高すぎる内面