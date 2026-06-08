経済規模を表す「GDP」とはなに？GDPとGNPとの違いとは 経済規模を表わす「GDP」とは何か？ GDP(国内総生産)は、国内にいる人(外国人含む)が、1年間でどれだけ儲けたかという付加価値の総和です。現在日本のGDPは、米国や中国、ドイツに次ぐ世界4位の衛材規模です。「失われた30年」と言われるほど成長しなくり、近いうちにはインドにも抜かれる見込みです。 GDPは、部品も含めすべてが国内生産のクルマの価格が200万