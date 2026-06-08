調べ物をする時は紙の辞書が良いのか、それとも電子辞書が良いのか 「デジタル製品」は子どもの教育にプラス？マイナス？② 調べ物は、紙の辞書と電子辞書、どっちがいい？ 調べ物をするとき、紙の辞書がよいのか電子辞書がよいのかということも、よく相談される内容です。 「絶対、紙の辞書がいい。自分の手で調べたほうが頭に入る」と考えている親御さんも多く、わたしもこれまで、アナログの辞書で調べられるもの