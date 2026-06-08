伝説の料理漫画『ザ・シェフ』。 その中でも、テーブルマナーの本質を突いたエピソードとして名高いのが第8話です。 作中では、ヒロインの由美がマナーの壁にぶつかるドラマが展開されますが、その裏で天才シェフ・味沢匠はいったいどんな料理を作っていたのでしょうか？ 今回は、作中の描写から味沢が手がけた「特別なディナー」の全貌と、そこに隠された一流の気配りを詳しく解説します！