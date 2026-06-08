精進落としと遺骨迎えとは？還骨法要の僧侶へのお車代とお膳料についても解説 精進落としと遺骨迎え 火葬後の遺骨迎えと還骨法要 かつては、火葬が済んだら自宅に僧侶を招いて「還骨法要」を行い、亡くなった日から数えて7日目に初七日法要を行っていました。 しかし、現代では初七日法要は葬儀・告別式の式中に行われ、出棺と同時に僧侶が式場を後にして還骨法要が行われないなど、法要が簡略化される傾向にあります。