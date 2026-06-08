米株価指数先物ダウ下げ拡大、イスラエルが反撃開始 東京時間10:41現在 ダウ平均先物JUN 26月限50691.00（-245.00-0.48%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7385.75（-14.75-0.20%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限29033.50（+7.00+0.02%）