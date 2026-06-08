USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.486.406.566.70 1MO7.325.796.606.67 3MO7.725.646.776.58 6MO8.245.837.236.94 9MO8.446.067.577.17 1YR8.616.457.927.37 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.298.297.54 1MO7.048.167.01 3MO7.368.286.82 6MO7.998.786