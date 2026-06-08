東京五輪の体操女子種目別床運動で銅メダルを獲得し、体操女子日本代表の強化本部長を務める村上茉愛さん（29）が8日までに自身のインスタグラムを更新し、近況を報告した。村上さんは「着物でお友達の結婚式へ素敵な1日でした！！！」とつづり、シックな訪問着姿の近影を披露。「着物(訪問着)は母に着付けてもらいました朝早くからありがとう」ととつづり、母のアカウントを紐づけた。村上さんの母・英子さんは美容師