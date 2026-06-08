◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）Ｇ１・３勝馬レガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）の復権がないか。２歳時に勝ったホープフルＳを除けば、これまでの全５勝中４勝が非根幹距離。２４年有馬記念、昨年のエリザベス女王杯は、ともにメンバー最速タイの末脚を繰り出しており、パフォーマンスとしてはキャリアの中でトップクラスと言っていい。中山で３勝をマー