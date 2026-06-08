罪悪感ゼロ！こんにゃくチップスを作ってみよう 夏にむけてダイエット中の方でも罪悪感なく食べられるお手軽おやつとして、おすすめなのが、「こんにゃくチップス」。自宅でも簡単に作ることができるんです。お好みの味付けで、罪悪感ゼロのこんにゃくチップスを楽しんでみませんか？ フライパンで作る電子レンジで作る甘めの味付けでもお好みのフレーバーで楽しもう 味付けはコンソメやカレー、七味などの塩系や、きな粉やココ