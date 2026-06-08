東莞港で「内外貿同船輸送」と「水水中転複合一貫輸送」を組み合わせたモデルを運用した船舶を検査する黄埔税関の職員。（５月２８日撮影、東莞＝新華社配信）【新華社広州6月8日】中国広東省東莞市の東莞港はこのほど、「内外貿同船輸送（船舶が保税運送の外国貿易コンテナ貨物と国内貿易コンテナ貨物を同時に積載する輸送方式）と「水水中転（出発港から中継港を経由し、目的港まで貨物を運ぶ海上輸送方式）複合一貫輸送」を組