私大4割削減ではまだまだ甘い日本の私立大学は2024年の時点で624校あるが、急激な少子化の影響で、すでに半数を超える53％（2025年度）が定員割れに陥っている。この状況を受け、財務省は私大の数を削減する数値目標を発表した。2040年までに250校、すなわち全体の4割以上を削減しようというのである。【漫画】「家族の恥部」として扱われ……教育虐待を受けた少女のその後一見すると、財務省はかなり踏み込んだように思えるだ