韓国軍に服務中のNCTのDOYOUNG（ドヨン＝30）が、兄に車をプレゼントした。兄で俳優コンミョン（32）が6日、YouTube（ユーチューブ）のトーク番組に出演し、明かした。同日、出演映画でNetflix（ネットフリックス）で配信予定の「夫たち」の家族試写会があり、出演したコンミョンは「弟のドヨンは軍服務中のため、参加できなかった」といい、続けて「私は5月（26日）が誕生日なのですが、弟が大きなプレゼントをくれました。車を買