気象庁によると、フィリピンのミンダナオ島付近で起きたマグニチュード8.2の地震の影響で、ミンダナオ島のダバオで46センチの津波が観測されたという。インドネシアのビトゥンでは9センチ、パラオのマラカル島では2センチの津波が観測されたとしている。フィリピンのマルコス大統領は自身の公式Xに「すべての関連政府機関に対し、ただちに行動するよう指示」したと投稿した。その上で、「道路、橋梁、重要インフラの被害評価の待機