劇作家からの性被害を訴えた女優の大内彩加が8日までにXを更新。加害者らの言葉やその後の活動に対する思いをつづった。大内は「加害者や犯罪者の文章や言葉を読んでいると『本当に反省出来ないんだな』と思います」と書き出し、「そもそも反省してたら被害者の耳に、目に届くところで活動するのか？」と疑問を呈するとともに「謝罪なんて一生届かない。加害をした人間の誰一人とも私は『仲直り』をしていない。謝罪しないって言い