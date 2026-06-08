プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のKADOKAWAサクラナイツが8日、公式Xを更新。所属の渋川難波（40）を契約解除すると発表した。渋川は23年3月に結婚した女流プロ雀士の妻“りんかりん”こと早川林香（35）以外の女性との関係を一部週刊誌に報じられていた。自身のYouTubeを通じ「今回の事態を重く受け止め、麻雀プロとしての活動および個人活動を当面の間、一切自粛させていただきます」と発表。渋川は、25年7月30日に早川との間に第1子