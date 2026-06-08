中村超硬が連日でストップ高の水準に買われている。同社が５月１４日に発表した２６年３月期連結決算は営業損益が１億６３００万円の赤字だった。今期の営業損益予想は１億６０００万円の赤字。経常損益については４期連続の赤字予想となっており、決算発表を受けて株価は急落。６月３日に安値４３５円を形成した。今期は新素材実装機用ノズルの量産拡大と、半導体分野での吸着コレットの拡販などを図る同社だが、ここに来てレア