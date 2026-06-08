クスリのアオキホールディングスは堅調。前週末５日取引終了後、月次営業速報を発表。５月度の既存店売上高は前年同月比３．０％増と、３カ月連続でプラスとなった。客数が前年同月と比べて減少したものの、客単価の上昇で補った格好。全店ベースでは同１２．８％増となった。 出所：MINKABU PRESS