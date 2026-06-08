トリドールホールディングスが４日ぶりに切り返す展開。足もとプライム市場ではＡＩ・半導体関連株中心に流れ込んでいた投資マネーが逆流し、日経平均が大きく売り込まれる展開となっているが、底値圏に位置していた内需系の小売り・外食関連株の一角には資金シフトの動きが観測され、同社株もその対象となっている。 今年４月上旬から販売開始した「丸亀うどんメシ」が顧客層に好評を博し、中期的な収益