イノバセルがストップ高の水準となる前営業日比１００円高の７１０円に買われた。今年２月２４日に東証グロース市場に新規上場したニューフェースで、オーストリアのインスブルック医科大学からスピンアウトした細胞治療・再生医療ベンチャー。失禁治療に向けたパイプラインを持つ。同社は切迫性便失禁をターゲットとする開発品「ＩＣＥＦ１５」で日欧国際第３相臨床試験を実施中。腹圧性尿