午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４５０、値下がり銘柄数は１０６８、変わらずは４０銘柄だった。業種別では３３業種中９業種が上昇。値上がり上位に保険、小売、医薬品、陸運など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS