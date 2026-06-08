瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降は次第に雨の範囲が広がるでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で24度、高松で26度の予想です。7日よりも3度前後気温が高くなります。 9日は湿った空気の影響で曇りでしょう。朝の最低気温は岡山で17度、津山で16度、高松で20度の見込みです。日中の最高気温は岡山と津山で25度、高松で24度でしょう。最高気温は平年よりも低