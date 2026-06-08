北中米ワールドカップを戦うサッカー韓国代表が、ベースキャンプ地のメキシコ・グアダラハラに到着した。現地は多くのサッカーファンによって“歓迎ムード”のようだ。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆ビキニSHOTメキシコメディア『クアドラティン・ハリスコ』は6月6日（現地時間）、「ベルデ・バジェが韓国代表を迎えるためにお祭りムードに包まれた。チーバスの本拠地が門を開け、約800人のファンが北中