172センチと決して大柄ではない。だが、それを補って余りあるスピードと、当たり負けしない骨太な身体を武器にゴールへ突き進む。自身初となる世代別代表の戦いで、FW高田憲慎（２年／帝京大可児高）が飛躍の予感を匂わせた。６月７日に行なわれたU-16インターナショナルドリームカップの最終日。４チームの総当たり方式で対戦する形式で、廣山望監督が率いるU-16日本代表は、優勝をかけてU-16アルゼンチン代表と対戦した。