「最近、午後になると頭が回らない」「疲れているのに、なぜか甘いものに手が伸びる」。40代以降の不調は、運動や睡眠だけでなく、毎日の食べ方とも深く結びついている。『ビジネスマンが知っておきたい「男性更年期」の話』第4回は、ビジネスパーソンが知っておくべき「40代からの栄養戦略」について解説する。（デジタルハリウッド大学大学院特任教授、東京科学大学医学部臨床教授加藤浩晃）「ちゃんと食べている」のに不調が