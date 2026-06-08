京都サンガF.C.は６月８日、ランコ・ポポヴィッチ氏が2026-27シーズンよりトップチームの監督に就任すると発表した。京都は５月21日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンドWEST最終節をもって、者貴裁監督の退任を公表していた。後任が注目されていたなか、新指揮官に任命された58歳は、Ｊリーグでの実績も十分。過去に大分トリニータやFC町田ゼルビア、FC東京、セレッソ大阪、鹿島アントラーズの監督を歴任。京都は