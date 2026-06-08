名門セルティックの旗手怜央は、意外なかたちでシーズンを終えることになった。マーティン・オニール監督の下で出場機会を失い、ベンチにも入ることなく、国内二冠を達成したチームを見守るだけとなったのだ。冷遇を受けた明確な理由は明らかになっていない。ただ、モチベーション低下やオニール政権での姿勢がたびたび報じられてきたのは周知のとおり。必然的に、この夏の去就をめぐる憶測は後を絶たない。地元紙『The Hera