【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ロックバンド・FLOWが創るアニソンロックフェス『FLOW THE FESTIVAL 2026』が、6月6・7日、ぴあアリーナMMにて開催された。 ■『FLOW THE FESTIVAL 2026』レポート 2003年にメジャーデビューを果たし、日本のバンド初のライブ五大陸制覇を達成したFLOWが開催する、ロックバンドによるアニソンロックフェス『FLOW THE FESTIVAL』。2026年に初開催から3周年を