【その他の画像・動画等を元記事で観る】 WEST.が京セラドーム大阪で開催した初の単独カウントダウンライブ「WEST. SPECIAL LIVE 『WESTA!』 2025-2026」のライブBlu-ray＆DVDが、7月15日に発売されることが決定した。 ■ジャケット写真には『WESTA!』の幕開けを飾った登場シーンを採用 本作には、WEST.とファンが共に新年を迎えた記念すべきカウントダウン公演の模様を完全収録。年越しの瞬間を分かち合ったあ