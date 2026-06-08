【動画】文鳥を優しく愛でる宮舘涼太【写真＆動画】①～⑥ドラマ『タミ恋』で披露した衣装（浴衣、バスローブ、爆イケスーツ姿など） ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の公式SNSにて、宮舘涼太（Snow Man）が、“文鳥”を愛でる姿が公開され、「癒される」と話題を集めている。 ■宮舘涼太とぶんちょうさんの仲良しタイムに癒されるファンが続出 公