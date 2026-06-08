8日11時現在の日経平均株価は前週末比2637.37円（-3.96％）安の6万3950.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は450、値下がりは1068、変わらずは40と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は485.94円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が414.33円、アドテスト が389.79円、ＴＤＫ が203.65円、キオクシア が145.49円と続いている。 プラス寄与度トップはＫ