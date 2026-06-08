中国のSNS・小紅書（RED）に、東京ディズニーシーで日本人と言い争いになったとの投稿があり、反響を呼んだ。投稿者は「今の日本人のマナーや民度は本当に心配になる」とつづり、自身が遭遇した出来事を報告した。それによると、投稿者がディズニーシーでアトラクションの列に並んでいた時、持っていたバルーンが風にあおられて前にいたカップルの男性の頭に当たった。すると、カップルの女性が何も言わずにいきなり投稿者のバルー