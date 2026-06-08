俳優の小堀正博さんが6月8日、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。90歳をこえた祖父が「救急搬送」されたことを明かしました。 【写真を見る】【 小堀正博 】祖父が「救急搬送」救急車を呼んだ通行人に「感謝」 「僕の祖父や僕の未来は救われました」小堀正博さんは「昨日夕方、祖父が救急搬送されたと連絡が。」と、投稿。続けて「雨の中外を歩いているときに転倒して頭から出血していたところ、通行人の方が