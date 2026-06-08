きょう午前9時すぎに茨城県から沖縄県にかけて津波注意報が出たことを受け、日本郵便は「安全確保の観点から、郵便局の窓口、配達、集荷、取集等の業務を一時休止する場合がある」と発表しました。一方、ヤマト運輸は今のところ、通常営業を続けるとしています。また、佐川急便は現在、情報収集につとめているということです。