南米ペルーの大統領選挙の決選投票が締め切られ、開票が始まっています。出口調査ではフジモリ元大統領の長女ケイコ氏がリードしています。決選投票は4度目の挑戦となるケイコ氏と左派候補のサンチェス氏で争われていて、地元メディアは2つの出口調査でケイコ氏がリードしていると報じました。▼IPSOSケイコ・フジモリ氏：50.7％ロベルト・サンチェス氏：49.3％▼DATUMケイコ・フジモリ氏：50.5％ロベルト・サンチェス氏：49.5％差