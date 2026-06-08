イランの首都テヘランなど複数の都市で8日、爆発音が聞こえたと報じられました。イスラエル軍は「イラン軍事目標を攻撃した」と明らかにしました。ロイター通信は8日、イランメディアの情報として、首都テヘランやタブリーズ、イスファハンで複数の爆発音が聞こえたと報じました。その後、イスラエル空軍は「イランの西部と中央部でイランの軍事目標を攻撃した」と明らかにしました。AP通信によりますとイランはイスラエルの攻撃を