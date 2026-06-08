気象庁「海から離れて」フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震気象庁は午前10時半から、現在発表している津波注意報について会見を行い、海から離れるよう呼びかけました。きょう午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生しました。この地震の影響で、気象庁は茨城県から沖縄県の宮古島・八重山地方にかけての太平洋沿岸と、東京の伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。波が南から次第に