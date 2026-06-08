■4年前に敗れた相手に再戦要求「どっちか負けたらこれで終わるこれが格闘技」【試合写真】4年前の激闘！鈴木千裕vs.平本蓮9月10日開催の『超RIZIN.5 浪速の大復活祭り』（京セラドーム大阪）で、2年2ヶ月ぶりにMMAに復帰する平本蓮が、自身のSNSで復帰戦の相手に同じく同大会での復帰が決定している鈴木千裕を指名した。鈴木はすぐに拒否するも、平本は「逃げんなよ」「選ぶ立場にお前はもういねーんだよ」と連投し、挑発を続