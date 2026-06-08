【「iO どぐら Edition」上パネル（Mサイズ、レバー）】 先行予約期間：6月7日～7月7日17時 価格：13,200円 MSYのブランド「GRAPHT」は、「『iO どぐら Edition』上パネル（Mサイズ、レバー）」の先行予約を6月7日よりGRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）にて開始した。 「iO」は、プレーヤーごとの手の形や操作の癖などにあわせて最適