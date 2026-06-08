走者の背後で一塁手がスルスル…西武のお家芸プロ野球の西武が決めた見事なサインプレーに、ファンの驚きの声が止まらない、7日にバンテリンドームで行われた中日戦、1-1の延長11回に満塁のピンチを背負ったが、一塁走者を牽制で刺して脱出。走者を完全に欺いた場面に「惚れ惚れする」「極限のプレー」とコメントが集まった。場内をどよめきが包んだ。1-1の同点で延長に突入し11回、ホームの中日は安打と2四球で絶好のサヨナラ