通勤服はきちんと感も欲しいけど、おしゃれさも妥協したくないもの。【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】で見つけたのは、ビスチェ風デザインが目を引くドッキングトップスです。レイヤード風の着こなしがこれ1枚で完成するから、忙しい朝にも重宝しそう。今回は通勤から休日まで使える着回し術と合わせて、その魅力をチェックします！ デザインも機能性も備えた優秀トップス 【ROPÉ PICNIC】「エアリ