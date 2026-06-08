猫は具合が悪いときも『喉をゴロゴロ』鳴らすことがある 猫のゴロゴロ音というと、「甘えている」「安心している」というイメージを持つ人が多いでしょう。実際、飼い主さんの膝の上でうっとりしているときや、なでられて気持ち良さそうにしている場面では、リラックスのサインとしてゴロゴロ鳴らしています。 ただ、実は猫は体調が悪いときにもゴロゴロ音を出すことがあるのです。 これは、人が不安なと