これは筆者の友人のHさんから聞いた話です。夕方になると義母が毎日のようにやってきて、お風呂を使うようになったそうです。最初は「たまにはゆっくりしていってくれるのも悪くないかな」と思っていたHさんも、ある日、義母が自宅を“節約の道具”として使っていると知り、驚きと怒りを感じたといいます。その後の対応や心の変化についての体験談です。 夕方になると毎日やってくる義母 最近、義母は夕方になるとほぼ毎日、